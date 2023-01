Agenzia ANSA

E' il messaggio postato da MarcoBasten, ex centravanti del Milan e tre volte Pallone d'Oro, sul proprio account di Instagram, per ricordare Gianluca. . 6 gennaio 2023Eppure cominciò benissimo, col gol del 3 - 2 in rimonta a Eindhoven contro l'Olanda diBasten e Bergkamp: una delle più belle partite della gestione dell'Arrigo.sembrava talmente ... Vialli, Van Basten: "Era un bravo, simpatico ragazzo" - Calcio ROMA, 06 GEN - "Che perdita... E che bravo, simpatico ragazzo era Gianluca! Ci siamo incontrati su un campo da golf, a Torino, subito dopo che aveva trascorso un periodo di cure per la malattia e si s ...Con l'addio del riccioluto bomber grigiorosso si consegna agli annali anche il ricordo della V di Vialli dopo la U di Uva e prima della Z di Zorro.