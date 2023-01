Vialli | Van Basten | ' Era un bravo | simpatico ragazzo'

Calciomercato.com

Basten divenne per tutti il cigno di Utrecht, vinse un discreto numero di Palloni d'oro oltre a ... Galliani, incrociandonegli anni successivi, ebbe modo di proseguire la gag sul mare. "...' Nella primavera del 1988, dopo aver vinto lo scudetto con il Milan, parlai con il presidente Berlusconi e gli chiesi di comprare. Non sapevamo come sarebbe stato il recupero diBasten ... Vialli e il Milan, l'intreccio con Van Basten e quel 'no' a Sacchi Berlusconi e Galliani stavano costruendo lo squadrone per Sacchi e avevano trovato l'accordo con il presidente doriano Mantovani. Per il rifiuto del bomber arrivò Van Basten ...L'ex compagno ai tempi della Sampdoria: "Forti come lui soltanto Van Basten, oggi per caratteristiche gli assomiglia Haaland" ...