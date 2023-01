Vialli se n’è andato con un messaggio

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) «Non so, quando si spegnerà la luce, cosa ci sarà dall’altra parte. In un certo senso, sono quasi eccitato all’idea di poterlo scoprire» GianlucaAlessandro Cattelan è seduto sulla panchina di un campo da golf. Se non si trovasse in quel preciso contesto, dove qualche slancio coraggioso nel look è ammesso a patto di rispettare determinati canoni estetici, diremmo che è oggettivamente vestito male, ma su un campo da golf sembra semplicemente eccentrico. Al suo fianco c’è Gianlucache parla di un tema che solitamente non viene affrontato con questa serenità, con questa lucidità sorprendente. Non solo dibatte quasi con il sorriso sulle labbra del cancro al pancreas che lo ha colto di sorpresa nel bel mezzo della sua terza carriera, quella televisiva, ma lo fa da una prospettiva che mi lacera. Parla del suo essere padre con una data di ...