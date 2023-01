Adnkronos

Una vittoria non di poco conto visto che in quel campionato ebbero la meglio sul Napoli di Maradona, sul Milan die degli olandesi e sull'Inter di Lothar Mattheus. Gianluca, inoltre, ...... con Boskov in panchina arriveranno subito altre due Coppe Italia: in quella del 1988 - 89... Nello stesso anno il Milan di Berlusconi e Arrigovince la seconda Coppa dei Campioni ... Vialli, Sacchi: "Grande persona, ha lottato fino alla fine" Arrigo Sacchi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del giocatore rossonero che più lo sta impressionando per la sua crescita: "Direi Tonali.E' morto Gianluca Vialli: a 58 anni l'ex attaccante si è spento a Londra, dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. La famiglia di Vialli ha confermato la morte dell'ex campione con una nota.