Vialli | Sacchi | ' era grande persona | ha lottato fino alla fine | come era nel suo stile'

Non va meglio in nazionale, dove dopo i mondiali del 1990 è arrivato: due personalità forti ...ripaga con 17 gol in campionato - tra cui veri e propri capolavori - e due in Coppa Uefa . ...... 'Piansi per una settimana intera' confiderà anni dopo. Ma il 1992 è anche l'anno del ... Chiuderà il suo percorso da calciatore in azzurro (59 presenze e 16 reti) sotto la guida di Arrigo. ... Vialli: Sacchi, ‘era grande persona, ha lottato fino alla fine, come era ... E' morto Gianluca Vialli: a 58 anni l'ex attaccante si è spento a Londra, dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. La famiglia di Vialli ha confermato la morte dell'ex campione con una nota.Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Gianluca Vialli, scomparso oggi all'età di 58 anni, tramite il sito ufficiale della federazione.