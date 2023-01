Vialli morto | Roberto Mancini come sta? Il dolore e il silenzio dell' amico Zazzaroni | ' Sta versando tantissime lacrime Ha perso un pezzo

Corriere della Sera

, come sta Mancini Fu un momento carico di significato. Aera già stato diagnosticato un tumore al pancreas, ma nonostante le cure in corso e le sue condizioni sempre più ...Così su Twitter la Sampdoria, della quale è stato una Bandiera vincendo lo storico scudetto nella stagione '90/91, ha ricordato Gianlucastamattina a 58 anni dopo una lunga malattia. ... Gianluca Vialli è morto a 58 anni. La famiglia: «Vivrà per sempre nei nostri cuori» A tre settimane dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic il calcio piange un'altra morte choc: l'ex attaccante eroe della Sampdoria degli anni d'oro è morto nella ...«Fu un gran giorno quando come Ussi, nel nome di Gian Luigi Corti, premiammo Vialli a Firenze. Alle sue spalle triste e commosso lo guardava Mancini. Ricordi i tempi dell'Under 21 mi ...