Vialli morto | l' ultimo striscione dei tifosi della Juventus | ' Gianluca segna per noi'

RaiNews

, Meloni: 'Re Leone in campo e nella vita'. Gravina: 'Ho sperato fino all'ultimo in un altro suo miracolo', la moglie Cathryn e le due figlie Sofia e Olivia: sono state al suo fianco fino alla fine- Mancini, i gemelli del gol Avevano i capelli lunghi, lisci quelli del Mancio, riccioli e ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - L'aggiornamento da Londra del corrispondente Marco Varvello - L'aggiornamento da Londra del corrispondente Marco Varvello Finisce la lotta di Gianluca Vialli contro la malattia, purtroppo ci lascia a soli 58 anni un grande campione del calcio italiano.L'ex attaccante si è spento a 58 anni dopo lunga malattia. Nel bagaglio tanti trofei, la sua terza rete nei professionisti fu ai rossoblu in B nel 1982 L'amicizia fraterna con lo jesino e marchigiano ...