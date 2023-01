Vialli morto | il ricordo della sua Cremonese | il video che commuove

Agenzia ANSA

Gianluca, le sue ultime parole per Cremona e la Cremonese 'Ho fatto il calciatore. Il nostro business è regalare emozioni e ricordi alle persone. Quello è: noi giochiamo, vinciamo e ...Questa frase è stata ripresa dall'attivista Serena Doe Mazzini , che ha attaccato il marito di Chiara Ferragni : 'Volevi fare il selfie col'. Dura la replica di Fedez: 'Fai schifo'., l'... È morto Gianluca Vialli L’ex centravanti della Nazionale italiana ha perso la battaglia contro un cancro al pancreas, alzando bandiera bianca stamane dopo ben 5 anni di lotta estenuante. Proprio per questo, nonostante il pas ...La notizia che non volevamo sentire è arrivata: Gianluca Vialli non ce l’ha fatta. L’ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juve e Chelsea è morto all’età di 58 anni, dopo tre settimane di ricovero a ...