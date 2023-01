Vialli morto a 58 anni | era in cura da 5 anni per un tumore al pancreas Che cosa ha rappresentato per il calcio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Gianluca. Diceva sempre di non voler morire prima dei genitori, perché il pensiero di far star male i suoi cari lo distruggeva più della malattia che invece lo...

Corriere della Sera

La famiglia diha confermato la morte dell'ex campione con una nota. 'Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca- fanno sapere - . Circondato dalla sua famiglia ...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare - ÈGianluca: quell abbraccio per sempre - Fedez ricorda commosso Gianluca: "Conoscevamo lo stesso dolore, mi ha aiutato ... Gianluca Vialli è morto a 58 anni. La famiglia: «Vivrà per sempre nei nostri cuori» «Sai quante partite lassù». Così Arianna Mihajlovic ha voluto ricordare Gianluca Vialli, morto oggi a 58 anni dopo cinque anni di battaglia contro il tumore al pancreas. Su Instagram ha pubblicato una ...Era il 2004 quando Sky scelse il Salento per girare lo spot pubblicitario della piattaforma tv. Tra i protagonisti dello spot c'era Gianluca Vialli, uno dei simboli del calcio italiano morto - ...