Vialli | moglie Mihajlovic ' sai quante partite lassù'

(Di venerdì 6 gennaio 2023) "Sai...". Ariannaricorda Gialucascomparso oggi, tre settimane dopo la morte di Sinisa: lo fa mettendo un cuore e la foto diavversari in ...

ilmessaggero.it

Adesso per laCatheryn, le figlie, i genitori anziani e i fratelli è il momento più duro. Anche tanti tifosi sono addolorati: davanti alla clinica doveha trascorso gli ultimi giorni ci ..."Sai quante partite lassù...". Arianna Mihajlovic ricorda Gialucascomparso oggi, tre settimane dopo la morte di Sinisa: lo fa mettendo un cuore e la foto die Mihajlovic avversari in campo, il primo con la malia della Juve e suo marito con quella della Samp. . 6 gennaio 2023 Vialli, la moglie Cathryn e le due figlie Sofia e Olivia (che avrebbe voluto accompagnare all'altare) sempre a Arianna Mihajlovic, moglie del compianto Sinisa, ha voluto dedicare un post sui social per ricordare Gianluca Vialli, scomparso all'età di 58 anni.ROMA, 06 GEN - "Sai quante partite lassù...". Arianna Mihajlovic ricorda Gialuca Vialli scomparso oggi, tre settimane dopo la morte di Sinisa: lo fa mettendo un cuore e la foto di Vialli e Mihajlovic ...