Vialli | Meloni | “Re Leone in campo e nella vita”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Non dimenticheremo i tuoi i gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l’emozione che hai regalato all’intera Nazione in quell’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l’uomo. A Dio Gianluca, Rein”. Così, su Facebook, la premier Giorgiaricorda il campione azzurro, scomparso oggi all’età di 58 anni per un cancro al pancreas. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La scomparsa diarriva poche settimane dopo quella di un altro campione: Sinisa Mihajlovic. ... Dal Governo, facendo seguito alle condoglianze della premier, il sottosegretario bolognese ...Giorgiapiange la morte di Gianluca: 'Non dimenticheremo i tuoi i gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l'emozione che hai regalato all'intera Nazione in quell'abbraccio con Mancini ... Vialli, Meloni: "Non dimenticheremo i tuoi gol e nemmeno l'uomo", Tajani: "Ciao capitano", Renzi: "Campione anche nella lotta contro la malattia" La foto è pressochè la stessa di un anno fa. Giorgia Meloni scatta un selfie dal salotto di casa con la sua Ginevra, che come ogni anno ha ricevuto una calza personalizzata con ..."Ciao Luca resterai sempre nei miei pensieri e nel mio cuore come un grande e magnifico combattente. Prima sui campi di calcio e poi nella battaglia della vita! La tua coppa Europea è ...