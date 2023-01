Vialli | l'UEFA si unisce al cordoglio | 'Riposa in pace Gianluca'

UEFA.com

53 gol con la maglia bianconera della Juventus , ma non solo: Gianlucaè stato uno degli attaccanti italiani più forti della sua generazione, grazie alle doti di ...ad alzare prima la Coppa...Gianlucarientra nella ristretta cerchia dei calciatori che hanno vinto tutte e tre le principali competizioniper club, unico fra gli attaccanti. Vincitore di numerosi trofei in campo ... Il calcio italiano piange Gianluca Vialli | La UEFA Gianluca Vialli 5 partite per ricordarlo, perché l'attaccante parla attraverso i gol, a tutte le latitudini: ne abbiamo scelto una per squadra.Dal 2004 Vialli ha svolto anche attività nel campo del sociale con la creazione, assieme Massimo Mauro e a Cristina Grande Stevens, la 'Fondazione Vialli e ...