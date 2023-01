Vialli | l'omaggio del Genoa | 'Avversario leale | campione da ammirare'

Tuttosport

...profondamente rattristata di apprendere della morte di Gianlucaall'età di 58 anni. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Gianluca". Questo l'..."Ciao Gianluca" e la foto che lo ritrae con la maglia della Juventus che alza la : è questo il saluto adel club bianconero sui social network. Vialli e la Juventus: l'emozionante omaggio sui social e sul sito ufficiale «Ciao Gianluca»: il ricordo dei bianconeri sui social. Il Chelsea: «Una leggenda per noi e per tutto il calcio». Un minuto di raccoglimento prima di tutte le gare dei campionati di calcio (foto Fb Juv ...Il suo gol più bello è rimasto sulla linea dopo aver preso in pieno la traversa. Dopo Mihajlovic, Pelé e O'Neill, morti a cavallo tra Natale e Capodanno, ...