Vialli | l' Inghilterra lo piange | Lineker | ' Fantastico giocatore'

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Non solo le ex squadre e i compagni di un tempo, anche gli avversari e i club rivali, l'associazione dei manager inglesi: tutti uniti nel cordoglio - in Italia come in- per la morte di ...

Londra, Italia

... anche gli avversari e i club rivali, l'associazione dei manager inglesi: tutti uniti nel cordoglio - in Italia come in- per la morte di Gianluca. Il calcio inglese è attraversato ...... seguendoti con un sorriso quando portasti un inedito modello italiano in, in campo e ... adesso, nel confessarti che non sappiamo come gestire un mondo senza Gianluca, sebbene ... E' morto Gianluca Vialli. Si è spento a Londra, scelta come città adottiva (ANSA) - LONDRA, 06 GEN - Non solo le ex squadre e i compagni di un tempo, anche gli avversari e i club rivali, l'associazione dei manager ...A tre settimane dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic il calcio piange un'altra morte choc: l'ex attaccante eroe della Sampdoria degli anni d'oro è morto nella ...