Vialli | Lanna | «Idea torneo con Samp | Chelsea | Cremonese e Juve»

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 6 gennaio 2023) «Mi piacerebbe organizzare un quadrangolare condoria,, entus. Un trofeo Lucail cui ricavato andrebbe in beneficenza. In questo lui era un maestro, vorrei che diventasse qualcosa di indelebile. Vedremo anche in città qualche altra iniziativa». Lo ha detto il presidente delladoria Marco, intervenuto a Sky Sport nel giorno L'articolo proviene da Calcio e Finanza.