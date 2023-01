Vialli | l’addio commosso sui social Fedez | “Non ci conoscevamo | ma mi hai aiutato nella mia malattia”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La notizia della morte di Gianluca, arrivata verso le ore 10 del 6 gennaio, sta facendo il giro del mondo e del web. In tanti si stringono alla famiglia dell’ex calciatore che si è spento a 58 anni, dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. “Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni diaffrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l’hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori” recita la nota della famiglia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) La Figc ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel fine settimana. E il presidente Figc, Gabriele Gravina, lo ricorda ...

E gli diceusando le sue stesse parole in un breve video ... Gianlucamorto, le sue ultime parole per Cremona e la ... gioia di vivere in ogni corsa e ogni goal', ma soprattutto'uomo. 'Ho ...Fedez attaccato per il messaggio d'a Gianluca. Il rapper, visibilmente commosso, ha salutato sui social'ex calciatore: 'Avremmo dovuto farci una foto insieme', ha detto. Questa frase è stata ripresa dall'attivista ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, racconta del suo rapporto con Vialli - Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, racconta del suo rapporto con Vialli