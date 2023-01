Vialli | la moglie di Mihajlovic | “Sai quante partite lassù”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Sai…’. Lo scrive su Instagram Arianna Rapaccioni,di Sinisa, postando anche una foto in cui Miha esi affrontano sul campo, Luca in bianconero e Sinisa blucerchiato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Rapaccioni(@arianna) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ilmessaggero.it

Adesso per laCatheryn, le figlie, i genitori anziani e i fratelli è il momento più duro. Gianluca, la decisione sul funerale Una decisione anticipata a un tv locale genovese da due ...Ladel rapper termina il messaggio ringraziando Viali 'Per quello che hai fatto per noi e per tutti'. Leggi anche >morto, l'attivista attacca Fedez per il messaggio d'addio: 'Volevi ... Vialli, la moglie Cathryn e le due figlie Sofia e Olivia (che avrebbe voluto accompagnare all'altare) sempre a Con la malattia abbiamo conosciuto l'uomo dietro al campione. La paura della morte, la forza di reagire e di essere un esempio sempre positivo, nonostante tutto. "La felicità dipende dalla prospettiva ...Mourinho e Pellegrini ricordano l'ex attaccante scomparso a 58 anni: "Un giorno brutto, ci ha insegnato molto" ...