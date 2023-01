Vialli | la malattia e l’esempio | «Vorrei che qualcuno dicesse | “È per merito tuo che non mi sono arreso”»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Campione immenso,amava sminuirsi («stato un centravanti fortunato»). Della suanon voleva parlare: lo fece nella speranza di poter essere di aiuto per altri. «che un giornomi guardasse, o mi pensasse, e: “È anche pertuo se non mi”»

L'Ultimo Uomo

... le inevitabili delusioni e sconfitte, lae la sofferenza - propria o di chi si ama - ci ...ha scelto questa ...Fedez racconta chegli aveva dimostrato grande vicinanza e affatto durante la sua, e che ne era nata una conoscenza anche se soltanto virtuale. 'Avevamo in programma di incontrarci ... Gianluca Vialli, perché il modo in cui ha parlato della sua malattia è stato importante Per i più giovani (che vi siete persi) è il fratello in lacrime che abbraccia a Wembley il suo gemello Roby Mancio. Per gli altri il sogno incredibile e alla fine raggiunto di quella magnifica utopia ...Fotogramma Dopo un lunga malattia questa mattina si è spento a Londra Gianluca Vialli a 58 anni. L'ex attaccante di Juve e Sampdoria e capodelegazione della Nazionale azzurra aveva 58 anni e da cinque ...