Così l'ricorda Gianluca, scomparso oggi a 58 anni. "FC Internazionale Milano, il suo presidente Steven Zhang, il Vice President Javier Zanetti, gli Amministratori Delegati Alessandro ......è stato l'ultimo prima che il calcio italiano conoscesse l'egemonia del trio Juve - Milan -, ...decise che a 28 anni la sua avventura a Genova era finita e accettò la corte della Vecchia ... Vialli: Inter, campione in campo e nella vita - Calcio "Un campione in campo e nella vita: Gianluca Vialli è stato un nobile avversario e un esempio di coraggio. Il nostro cordoglio va alla famiglia e agli amici di Gianluca". Così l'Inter ricorda Gianluca ...Il club blucerchiato, che raggiunse il suo apice proprio con Vialli in campo, ha dedicato alla sua memoria un toccante messaggio.