Vialli | il ricordo di Javier Zanetti | 'Classe | eleganza | rispetto Il tuo sorriso resterà per sempre'

(Di venerdì 6 gennaio 2023)si è unito al cordoglio per Gianluca, prematuramente scomparso questa mattina. Toccanti le parole del vicepresidente...

RaiNews

L'ex capitano del Napoli, oggi attaccante del Toronto, ha vissuto conl'esperienza vincente dell'Europeo.La Juventus ha celebrato Gianlucacon un messaggio di cordoglio epubblicato sui suoi canali ufficiali. Un messaggio che inizia così: " Che tristezza infinita, Gianluca. Oggi, 6 gennaio 2023, arriva la notizia che ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - Riccardo Cucchi: Vialli mai banale, né dentro né fuori dal campo - Riccardo Cucchi: Vialli mai banale, né dentro né fuori dal campo La Sampdoria, storico club di Gianluca Vialli, ha voluto dedicargli una lunga lettera dopo la sua scomparsa poche ore fa.Il ricordo del primo club dell'attaccante scomparso: "L'amore per i colori grigiorossi è di quelli che coltivano per un'intera ...