Vialli | il ricordo di Insigne | ' Così vero e importante | grazie Luca!'

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Non si contano i messaggi di affetto per ricordare Gianluca, scomparso oggi all'età di 58 anni. Il mondo del calcio piange e ricorda l'ex campione della Juventus, tantissimi post a lui ...

RaiNews

Gianluca© LaPresseVialli, che ci lascia a soli 58 anni, non è riuscito a sconfiggere il tumore al pancreas, contro il quale lottava ormai da diverso tempo. In queste ore si susseguono i ...Commenta per primo Javier Zanetti si è unito al cordoglio per Gianluca, prematuramente scomparso questa mattina. Toccanti le parole del vicepresidente dell'Inter. Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - Il sindaco di Cremona: "Intitolargli lo stadio sarebbe bellissimo" - Il sindaco di Cremona: "Intitolargli lo stadio sarebbe bellissimo" Ricordo che davanti al bar Ugo mi hai fatto notare il taglio ... Fuori dalla mia macchina eri Vialli, quando sei salito eri Gianluca, quello con cui ci siamo messi a parlare in dialetto. Ritrovarti ...La Gazzetta dello Sport ha voluto ricordare con un bellissimo messaggio Gianluca Vialli, scomparso all'età di 58 anni ...