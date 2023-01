Vialli | il ricordo di Giorgia Meloni | 'Re Leone in campo e nella vita'

RaiNews

"La vita è fatta per il 10% di quel che ci succede, e per il 90% di come lo affrontiamo. Ciao Gianluca, cittadino del mondo, orgoglio d'Italia". Così il Torino ha voluto salutare , per un tumore al ...AGI - Con la maglia bianconera Gianlucatrascinò la Juventus sulla vetta d'Europa con la vittoria, nel 1996, della Champions League. '... un pezzo di noi e della nostra storia ', è il... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta Un lutto enorme quello che ha colpito il mondo del calcio in questo inizio di 2023. Gianluca Vialli è scomparso all'età di 58 anni e in tantissimi oggi vogliono ricordarlo. Anche Beppe Signori che di ...Gianluca se n’è andato lasciando un trionfo nell’attimo di una foto. Ventuno luglio 2021, l’Italia campione d’Europa dopo 53 anni, Vialli e Mancini si stringono in un fortissimo abbraccio di felicità ...