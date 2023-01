Vialli | il ricordo di Fulvio Collovati | “Leale e forte | con lui vita è stata crudele”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) – Anchericorda Gianluca, morto oggi a soli 58 anni. E in esclusiva a ‘Notizie.com’ racconta l’avversario oltre che il compagno. I due, infatti, hanno condiviso l’esperienza del Mondiale in Messico nel 1986 oltre che essersi affrontati diverse volte nei derby di Genova. “Prima di tutto è stato un avversario– ricorda– in campo ci sono state tante battaglie quando io giocavo con il Genoa e lui con la Sampdoria. Ma è stato anche un compagno: insieme abbiamo condiviso l’esperienza del Mondiale 1986. Conosco molto bene la sua sensibilità, un ragazzo straordinariamente intelligente, cordiale e di compagnia. Stiamo parlando anche di una persone molto intelligente e di rara sensibilità. E diciamo che nel calcio questa non è una ...