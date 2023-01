Vialli | il ricordo di Bastoni | 'Una persona rara | riposa in pace Luca'

Sky Tg24

Questo il commossodella famiglia di Gianlucain una nota, sulla scomparsa a 58 anni dell'ex campione di Sampdoria e Juventus. Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo ...Il suoe il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori"., l'ultima apparizione in tv: "Con Mancini a Wembley un abbraccio tra sport, paura e vita" Un minuto di silenzio sui campi ... Addio a Gianluca Vialli, dai suoi club agli amici: il ricordo social La grandezza di Gianluca Vialli si percepisce anche dal rilievo che la notizia della sua morte ha avuto fuori dall’Italia: in Inghilterra i ..."Ciao Luca resterai sempre nei miei pensieri e nel mio cuore come un grande e magnifico combattente. Prima sui campi di calcio e poi nella battaglia della vita! La tua coppa Europea è ...