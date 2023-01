Vialli | il ricordo del Monza | 'Grande esempio di coraggio ed umanità | icona del nostro sport'

RaiNews

Morte: un minuto di silenzio su tutti i campi, lo struggentedella Sampdoria La Figc ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima di tutte le gare dei campionati di calcio in ...Intervenuto a Sky Sport Souness ha ricordato così: "Ho sentito solo la notizia... (si commuove, ndr) scusa. Ho sentito la notizia solo 10 minuti fa e non posso dirti quanto fosse bravo. ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - Fedez ricorda la condivisione della malattia e il rapporto epistolare e telefonico con Vialli - Fedez ricorda la condivisione della malattia e il rapporto epistolare e telefonico con Vialli In tanti hanno voluto ricordare il calciatore scomparso per una malattia venerdì mattina. Meloni: «Non dimenticheremo i tuoi i gol. Ma non dimenticheremo soprattutto l'uomo» ...Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto Amedeo Carboni, ex compagni di Vialli alla Sampdoria, per esprimere il suo cordoglio e il suo ricordo dell'amico scomparso poche ore ...