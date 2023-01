Vialli | il primo calciatore glamour a indossare l'orecchino | 'I gioiellieri con me' VIDEO

Corriere del Mezzogiorno

Commenta perJavier Zanetti si è unito al cordoglio per Gianluca, prematuramente scomparso questa mattina. Toccanti le parole del vicepresidente dell'Inter.Commenta perL'UEFA si è unito al cordoglio per Gianluca, scomparso nella giornata di oggi all'età di 58 anni. Gianluca Vialli è morto, il suo primo gol in serie A all’Avellino. Il Napoli: «Indimenticabile campione» Fuori dalla mia macchina eri Vialli, quando sei salito eri Gianluca ... alla quale non hai mai smesso di pronunciare quella parola con cui caricavi i compagni prima della partita. "Battaglia". Questo ...(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Il calcio piange Gianluca Vialli e la Figc per ricordarlo la Federazione ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima di tutte le gare dei campionati di calcio in.