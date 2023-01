Vialli | ' Il mio calcio | lo scudetto con la Samp | l' Italia | la malattia '

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Mi ha commosso, in tv, vedere fianco a fianco in panchina Lucae Roberto Mancini, per due motivi. Uno che riguarda te, Luca, e uno che riguarda voi due insieme. 'Era una situazione eccezionale, ...

La malattiaaveva annunciato lo sospensione al lavoro in Nazionale lo scorso 14 dicembre. 'Al termine di una lunga e difficoltosa trattativa con ilmeraviglioso team di oncologi ho deciso ...Una sfida cheè sempre stato consapevole di poter non vincere: "Io con il cancro non ci sto ... "Al termine di una lunga e difficoltosa trattativa con ilmeraviglioso team di oncologi ho ... Addio Gianluca Vialli, ci lascia un altro grande campione - L'ultimo messaggio di Vialli - L'ultimo messaggio di Vialli Gianluca Vialli si è spento oggi 6 gennaio a Londra, dove da tempo risiedeva. Alcune settimane fa le sue condizioni si erano aggravate precipitosamente, era stato ricoverato in clinica e la madre di 8 ...E’ morto Gianluca Vialli: a 58 anni l’ex attaccante si è spento a Londra, dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas.