Vialli | il discorso commovente di Mourinho e Pellegrini in suo ricordo

Corriere dello Sport

Poche parole. Ma quelle giuste, da gente di calcio. Parole che sarebbero piaciute a Gianluca. Prima dell'allenamento di questa mattina la Roma ha osservato un minuto di silenzio in palestra , a Trigoria. Ne ha dato notizia Mourinho, sul suo profilo Instagram, qualche ora fa. Adesso, ...Il compianto calciatore, allenatore e dirigente Figc pronunciò quelle parole a Firenze, durante gli Europei, nel ritiro ... Morte Vialli, il discorso da brividi all'Italia prima della finale degli Europei Il calcio italiano piange la scomparsa di Gianluca Vialli, portato via a 58 anni da un cancro al pancres che lo aveva colpito cinque anni fa. Campioni di oggi e del passato, le squadre in cui ha milit ...Il cordoglio per la morte di Vialli ha già fatto il giro del mondo: lo hanno ricordato tutte le squadre di Serie A, ma anche il suo Chelsea, lo ...