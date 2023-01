Vialli | il cordoglio della Sampdoria | 'Ciao Luca'

Samp News 24

TORINO - Continua a piangere il mondo del calcio. Se ne va anche Gianluca, morto a 58 anni dopo aver lottato negli ultimi 5 con un tumore neuroendocrino al pancreas . ... Ildi Gravina ...... con relativo ritratto di famiglia ed un messaggio diper un bambino che effettivamente ... a quanto pare qualcuno ha dato per spacciato Gianlucasenza avere informazioni concrete tra ... Addio Vialli: il cordoglio della Sampdoria per l’ex bomber Giornata di lutto per il calcio italiano, e per la Juventus in particolare: si è infatti spento, all'età di 58 anni, Gianluca Vialli, ex bomber dei bianconeri e della ...Purtroppo non ce l'ha fatta nemmeno lui, settimana nera per il calcio, dopo Sinisa Mihajlovic ci ha lasciato anche Gianluca Vialli ...