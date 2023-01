Vialli | il cordoglio della Salernitana | 'Un campione immenso'

Corriere della Sera

...si era lasciato andare ad alcune confessioni: 'Io ho paura di morire. Non so quando si ... Gravina: 'Non lo dimenticheremo' Tra i primi ad esprimere ilper l'ex bomber azzurro è stato ...... l'allenatore Simone Inzaghi e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter, si uniscono alper la scomparsa di Gianlucae, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari", ... Le reazioni alla morte di Gianluca Vialli, il cordoglio del mondo del calcio e della politica Non ha mai fatto mistero della sua malattia, l'ha sempre affrontata a viso aperto fino alla fine. Sono centinaia i messaggi di cordoglio e tra questi c'è anche quello del Torino che lo ha salutato ...Morte Vialli, la Juve lo ricorda: «Leggenda, sarai sempre con noi». Il comunicato commosso del club per l’ex capitano La Juve attraverso il suo sito ufficiale ha pubblicato un messaggio in ricordo di ...