Vialli | il cordoglio del Sassuolo | 'Nei nostri cuori per sempre'

Corriere della Sera

Si scade nella teatralità del, roba lontana dal suo spirito, si scivola nel repertorio di ... Mi limito a un grazie, per quello che Gianlucaha saputo regalarmi. Tony Damascelli, 6 ...Liguria. "Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti insieme alla Giunta esprime profondoper la scomparsa di Gianluca. Tra i più forti calciatori della sua generazione e di tutta la storia del calcio italiano,ha legato a Genova e alla Sampdoria alcune delle ... Le reazioni alla morte di Gianluca Vialli, il cordoglio del mondo del calcio e della politica (ANSA) - MILANO, 06 GEN - "Un campione in campo e nella vita: Gianluca Vialli è stato un nobile avversario e un esempio di coraggio. Il nostro cordoglio va alla famiglia e agli amici ...GENOVA - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti insieme alla Giunta esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gianluca Vialli. “Tra i più forti calciatori della sua generazione e di tu ...