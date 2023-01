Vialli | funerale in forma privata a Londra | la decisione della famiglia

La Gazzetta dello Sport

La famiglia ha deciso che ildi Gianlucasi svolgerà nei prossimi giorni a Londra , in forma strettamente privata. La decisione è stata presa dalla famiglia che si è sempre tenuta ......nei prossimi giorni (forse lunedì) ci sarà ilprivato a Londra. Salvo cambiamenti dell'ultima ora, la moglie, le figlie e la famiglia d'origine manterranno quella riservatezza che per... Vialli, i funerali a Londra in forma privata. In primavera a Cremona una cerimonia pubblica I funerali di Gianluca Vialli si svolgeranno nei prossimi giorni a Londra, in forma strettamente privata. La decisione è stata presa dalla famiglia che come del resto l’ex bomber e capo delegazione az ...Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Gianluca Vialli. A poche ore dalla scomparsa dell'ex calciatore, anche Chiara Ferragni ha espresso il suo dispiacere. In una ...