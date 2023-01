(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il calcio piange Gianlucae laper ricordarlo la Federazione ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima di tutte le gare deionati di calcio in programma nel prossimo ...

A Dio Gianluca, Re Leone in campo e nella vita ", ha scritto sui suoi canali social la ... è l'omaggio che gli rende il presidente dellaGabriele Gravina , che si dice "profondamente ...... spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri', aveva detto alla. La malattia diNel 2017 l'ex calciatore aveva rivelato di avere l'adenocarcinoma duttale del ... Vialli: Figc, 1' di silenzio su tutti i campi - Calcio Genova. Una bandiera, un simbolo, uno dei volti del sogno blucerchiato. Insieme a lui la Sampdoria ha vissuto l’apice della sua storia. Tre Coppe Italia, uno scudetto (il primo e l’unico per la squadr ...È morto Gianluca Vialli: il calcio italiano piange un altro campione. Da tempo combatteva contro un tumore al pancreas ...