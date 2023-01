Vialli | Fedez | “Mi hai dato tanto | costernato di non essere riuscito a incontrarti”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Faccio questo video perché pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria, che mi haun aiuto incredibile. Abbiamo subito lo stesso tipo di intervento per due patologie diverse, ma a me non era mai capitato di piangere al telefono con una persona che non conoscevo. Mi hauna mano, non dovuta ma incredibile”. Così, nelle sue stories di Instagram, ricorda Gianluca, scomparso oggi a 58 anni dopo una lunga malattia. “Mi spiace – aggiunge, che spesso ha parlato del supporto ricevuto dall’ex calciatore durante la sua malattia – perché avremmo dovuto vederci e avremmo dovuto farci la foto con la nostra cicatrice”. Poi un pensiero alla famiglia di: “Condoglianze alla famiglia, un saluto grande a Gianluca, sono ...

' Ho appreso ora della morte di Gianluca. Faccio questo video per ricordarlo, pur non avendolo mai conosciuto di persona mi ha dato una mano incredibile ' .ricorda in una storia Instagram l'ex calciatore scomparso all'età di 58 ...Dal 2003 Gianlucaera sposato con l'arredatrice ed ex modella originaria del Sudafrica ... Aveva 58 anni e lottava con un tumore al pancreas da 5 anni, è morto nella clinica di Londra in cui era ricoverato. Gli aggiornamenti e le reazioni in questa giornata di lutto. In tanti hanno voluto ricordare il calciatore scomparso per una malattia venerdì mattina. Meloni: «Non dimenticheremo i tuoi i gol. Ma non dimenticheremo soprattutto l'uomo»