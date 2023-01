Vialli | Fedez | Mi ha dato una mano incredibile con la mia malattia

(Di venerdì 6 gennaio 2023)racconta chegli aveva dimostrato grande vicinanza e affatto durante la sua, e che ne era nata una conoscenza anche se soltanto virtuale. 'Avevamo in programma di incontrarci per ...

Corriere della Sera

racconta chegli aveva dimostrato grande vicinanza e affatto durante la sua malattia, e che ne era nata una conoscenza anche se soltanto virtuale. 'Avevamo in programma di incontrarci per ...'IL PRIMO A STARMI VICINO' - Questo era stato il primo messaggio rivolto da, dopo la scoperta della malattia: 'Grazie di cuore a Lucae in bocca al lupo per la partita di ... Fedez ricorda Vialli: «Mi ha dato una mano incredibile» "Ciao Luca resterai sempre nei miei pensieri e nel mio cuore come un grande e magnifico combattente. Prima sui campi di calcio e poi nella battaglia della vita! La tua coppa Europea è ...La grandezza di Gianluca Vialli si percepisce anche dal rilievo che la notizia della sua morte ha avuto fuori dall’Italia: in Inghilterra i ...