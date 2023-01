Vialli | Fedez e il tumore al pancreas Il messaggio del cantante e di Chiara Ferragni | «Con lui ho pianto al telefono»

Corriere della Sera

ed il ricordo della telefonata " Purtroppo ho appreso ora della notizia della morte di Gianlucae faccio questo video per ricordarlo perché, pur non avendolo mai conosciuto di ..., le lacrime per GianlucaBeppe Dossena ha ricordato Gianluca Vialli a Fanpage.it. Compagni di squadra in quella Sampdoria leggendaria che Vialli ha rivisto a dicembre in ...Il tumore al pancreas, quel filo conduttore che ha avvicinato Gianluca Vialli a Fedez. E proprio il cantante su Intagram ha voluto rendere omaggio all'ex calciatore di Cremonese, Sampdoria ...