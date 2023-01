Vialli e Mihajlovic | la moglie di Sinisa posta la foto che li ritrae insieme | ' Sai quante partite lassù'

Sport Mediaset

Prima la morte di, poi quella di Pelè ed ora anche la scomparsa di una vera e propria leggenda del calcio italiano come Gianluca. L'ex attaccante ha perso la sua battaglia contro ...Con quattro parole la moglie di Sinisa, scomparso il 16 dicembre scorso, ha omaggiato il defunto marito e Gianluca, commuovendo amici, conoscenti, fan e tutti gli appassionati del mondo del calcio. Due figure così ... Vialli, la moglie di Mihajlovic: "Sai quante partite lassù..." - Sportmediaset Oggi, venerdì 6 gennaio, è un giorno triste per il calcio mondiale che piange la morte di Gianluca Vialli. L'ex attaccante si è spento dopo una lunga lotta ..."Eri come un fratello" scrive Ciro Ferrara ma non sa dire addio a Gianluca Vialli, è un dolore troppo grande Con Gianluca Vialli va via un pezzo della storia di tutti, stava combattendo ma a 58 anni h ...