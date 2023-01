Vialli e la '10' dell’Italia a Messi | quel portafortuna donato a Leo per i Mondiali in Qatar

(Di venerdì 6 gennaio 2023) "È il 1 giugno del 2022 e siamo a Wembley per la Finalissima tra Italia e Argentina, Gianluca vuole a tutti i costi consegnare la...

WIRED Italia

Così come la sua amicizia con l'attuale ct, Roberto ... E dire che, in quella sera londinese,fu più volte a un ...Ecco le emozionanti parole che rivolse agli due giorni prima del trionfoagli Europei 2020 contro l'Inghilterra., amico fraterno del ct , si dimostrò un punto di riferimento per l'intera squadra durante il torneo: un uomo dotato di grande umanità dentro ... Gianluca Vialli è morto