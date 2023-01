Vialli | Del Piero | “Nostro capitano | mio capitano Sempre”

La Gazzetta dello Sport

...sposato Gianlucain gran segreto il 26 agosto 2003, dando poi la notizia delle nozze solo attraverso un comunicato all'Ansa. Si erano conosciuti a Londra, quando lui era un calciatore...Bandiera di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, da tempo era in cura per un cancro al pancreas Un altro grande campionecalcio ci ha lasciato: a 58 anni è morto a Londra Gianluca, bandiera di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea che da tempo era in cura per un cancro al pancreas. Durante la sua carriera ... Gianluca Vialli morto per la recidiva del tumore: la sua lunga battaglia contro il cancro al pancreas "Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità" ...La scomparsa di Gianluca Vialli. Tantissimi i post social anche dal mondo della politica. La premier Meloni: "Re Leone in campo e nella vita".