Vialli | Del Piero | “Nostro capitano | mio capitano Sempre”

La Gazzetta dello Sport

Lo dice in una intervista all'AGI Dino Zoff, ex portiere della Nazionale campionemondo in Spagna nel 1982 ed allenatore di calcio. Di Gianluca, deceduto oggi a Londra all'età di 58 anni, ...... l'ex compagno Fulvio Collovati lo ricorda con parole commosseGrande cordoglio in tutto nel mondocalcio, per la scomparsa di Gianluca. L'ex attaccante della Juventus e della Nazionale ed ... Gianluca Vialli morto per la recidiva del tumore: la sua lunga battaglia contro il cancro al pancreas Sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando per la scomparsa di Gianluca Vialli, non solo dal mondo sportivo. Anche il Genoa, avversario di tante battaglie nei derby di Genova, ha ricordat ...“Di fronte ai colpi della vita i perdenti rispondono: perché proprio io I vincenti rispondono: mettimi alla prova” ...