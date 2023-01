Vialli | così aveva deciso di affrontare la malattia | le sue parole un esempio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) "Io ho paura di morire, eh. Non so quando si spegnerà la luce che cosa ci sarà dall'altra parte, ma in un certo senso sono anche eccitato dal poterlo scoprire -confessatonel docu - ...

"Io ho paura di morire, eh. Non so quando si spegnerà la luce che cosa ci sarà dall'altra parte, ma in un certo senso sono anche eccitato dal poterlo scoprire - aveva confessatonel docu - show "Una semplice domanda" di Alessandro Cattelan su Netflix - Però mi rendo anche conto che il concetto della morte serve per capire e apprezzare la vita. L'ansia di non poter ...TORINO - Continua a piangere il mondo del calcio. Se ne va anche Gianluca, morto a 58 anni dopo aver lottato negli ultimi 5 con un tumore neuroendocrino al pancreas . ...ha commentatola ... Gianluca Vialli, così raccontava il cancro: «Ho paura di morire, ma la malattia non è solo sofferenza»