Vialli | Conte | ' sei sempre stato una fonte d' ispirazione | sempre nel mio cuore'

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Londra, 6 gen. (Adnkronos) - "A cena insieme a Londra pochi mesi fa mentre ci divertivamo a ricordare tutte le nostre avventure e le battaglie sul campo. Purtroppo in questi ultimi anni ne hai dovuta combattere una grande e terribile di battaglia nella Vita. Ti ho detto e scritto che seiunad'per me come mio Capitano e per come ti stavi dimostrando Forte, Fiero e Coraggioso, lottando come un leone contro questa malattia.nel mioAmico mio. Ciao Gianluca". Queste le parole con cui il tecnico del Tottenham Antoniosu Instagram ha ricordato l'ex compagno Gianlucascomparso a 58 anni.