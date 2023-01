Vialli | al volo

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Oggi in acrobazia ci giocano i pazzi. Ci gioca Pinilla perché pare non sappia fare altro nella vita, ci giocava Osvaldo – nei suoi momenti migliori – ma credo fosse solo per saziare il suo ego infinito. Ci gioca Ibrahimovic, perché lui davvero può fare quello che vuole e poi ha fatto taekwondo. Negli anni ’90 in acrobazia ci giocava Gianluca, centravanti. C’è davvero un mondo da scoprire a riguardare tutti i gol die metterli in fila. Ne esce fuori un attaccante davvero versatile, capace di segnare sfruttando tutti i trucchi nelle tasche di un attaccante: di destro ad incrociare, aldi sinistro, dopo aver saltato più o meno tutti, su punizione, in dribbling al portiere e con il tiro da fuori solo per dirne alcuni. E però di tutti i suoi gol, 275 mica pochi, quelli che più ci sono rimasti impressi sono quelli fatti ...