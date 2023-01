Vialli | addio al top player che non è mai stato una figurina

(Di venerdì 6 gennaio 2023) AGI - Gianlucanon è maiuna. Il mondo che stava dentro e dietro il suo voltolo ha sempre offerto a tutti quelli che ne seguivano le gesta, da calciatore e da uomo. Ha mostrato l'esuberanza giovanile, la gioia, le delusioni, i difetti, il piacere del riso, il godimento di una maturità raggiunta fuori dal campo e anche la malattia. Con Mancini ha rappresentato la coppia di fratelli italiani perfetta, l'antitesi di Rivera&Mazzola tanto per dirne una. Festeggiando gli ottanta anni il Baffo ha detto poco tempo fa: inviteresti Rivera alla tua festa? E lui rispose: non ci penso nemmeno. Della saga e dell'amicizia die Mancini resterà invece la foto di quell'abbraccio, entrambi in lacrime, l'anno scorso, sul prato di Wembley dopo il successo nell'Europeo: il ct e il ...

RaiNews

Oggi se n'è andato a soli 58 anni anche Gianluca, ricoverato da giorni al Royal Marsden ... cosa che rende la sua dipartita ancora più dolorosa per un mondo già colpito duramente dall'ad ...Il ricordo pubblicato dalla Sampdoria in onore di Gianluca, ex storico attaccante del club blucerchiato Di seguito il comunicato della Sampdoria per Gianluca. COMUNICATO - "C'è già chi ti immagina tra Paolo e Vuja, felici di riabbracciarti ma altrettanto stupiti di rivederti così presto. Sì, presto Luca. Troppo presto. Dicono che non si sia ... Addio Gianluca Vialli, ci lascia un altro grande campione - Solo un mese fa, sul palco a Genova con i suoi amici e colleghi di gol - Solo un mese fa, sul palco a Genova con i suoi amici e colleghi di gol Si è spento a 58 anni l'indimenticabile centravanti di Cremonese, Samp, Juve e Chelsea. Una carriera vissuta da leader carismatico sempre in coppia con Mancini, da quando si guadagnarono il soprannome ...Addio a Gianluca Vialli, l’ex attaccante è morto a Londra all’età di 58 anni dopo aver lottato contro un tumore al pancreas. Ancora un lutto nel mondo del calcio italiano: dopo l’improvvisa scomparsa ...