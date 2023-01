Verona-Cremonese | le probabili formazioni | dove vederla in tv e in streaming

VeronaSera

...00 Pinerolo - Monza 19:30 Cuneo - Vallefoglia VOLLEY - SUPERLEGA 15:30 Emma Villas - Milano 15:30 Trentino - Piacenza Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 18:3020:45 Bologna - ...Chiudono il turno lunedìe Bologna - Atalanta . SABATO Ore 15:00 FIORENTINA - SASSUOLO in diretta su DAZN Ore 18:00 JUVENTUS - UDINESE in diretta su DAZN Ore 20:45 MONZA - INTER in ... Verona-Cremonese, biglietti disponibili: tutte le informazioni per l'acquisto FOTO: Getty – Ilic, Verona. Ultime notizie Napoli, nessun interesse per Ilic del Verona. Il centrocampista classe 2001 del Verona non rientra nei piani degli azzurri. Il centrocampista italo-tedesco p ...Antonio Cabrini, ex calciatore della Juve e della Nazionale, ha ricordato Gianluca Vialli ai microfoni del Giorno, che come lui era nato a Cremona. "Non starò qua a dilungarmi sulle doti tecniche e su ...