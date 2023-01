Vecchio asse da stiro | le 20 idee più belle ed originali del web

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Le assi dapossono essere riciclate quando sono danneggiate o usurate e quindi non più utilizzabili. Vediamo alcuni modi per riutilizzarle in maniera diversa Benvenuto Un simpatico benvenuto come questodarinnovato in modo esemplare. fonte immagine 2. Mobile ingresso Le assi dapossono essere riciclate quando sono danneggiate o usurate e quindi non più utilizzabili. Vediamo alcuni modi per riutilizzarle in maniera diversa : fonte immagine 3da“mensola” Assi dache diventano mensole o scaffali dove poter sistemare i libri, così darete vita ad una sorta di mobile alternativo che potrete collocare in qualsiasi angolo della casa grazie alla sua forma stretta e allungata. fonte immagine 3. ...