Vaticano | Papa Francesco riforma il Vicariato di Roma | il segnale politico di Bergoglio nel day after del funerale di Ratzinger

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 gennaio 2023)ildi. Un provvedimento che, in modo molto significativo,ha voluto pubblicare il giorno dopo ildi Benedetto XVI. Un chiarodi governo con unache era in cantiere già da alcuni mesi e di cui, però, nessuno, soprattutto in, si attendeva l’imminente entrata in vigore. Significativo è anche quantoha affermato durante l’omelia della messa della solennità dell’Epifania presieduta nella Basilica Vaticana, rispondendo, anche se non esplicitamente, alle polemiche sollevate contro di lui dal segretario di Raztinger, l’arcivescovo Georg Gänswein: “Adoriamo Dio e non il nostro io; adoriamo Dio e non i falsi idoli che ci ...