Usa | verso 14esima votazione McCarthy | “Ce la farò”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sembrerebbe vicino l’ultimo atto della telenovela dell’elezione del nuovo speaker della camera dei rappresentanti Usa. Il candidato repubblicano Kevin, per tredici volte di seguito impallinato da alcuni ribelli dello stesso partito conservatore, annuncia di avere abbastanza voti per essere eletto al 14esimo scrutinio. “Torneremo stasera. Credo che in quel momento avremo i voti per finirlo una volta per tutte”, spiegaai media statunitensi. La Camera è aggiornata alle 22 (nella notte in Italia) per consentire a due membri finora assenti di tornare per esprimere il proprio voto. Fino all’ultimo vanno avanti i negoziati per convincere gli ultimi riottosi e mettere fine alla lunga maratona di voti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.