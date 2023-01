Usa | spiragli per l’elezione alla Camera dopo 11 voti-flop Le concessioni di McCarthy all’estrema destra

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Mai dai tempi della Guerra di Secessione il Congresso americano era stato bloccato così a lungo nel tentativo di individuare lo speaker di uno dei rami del Parlamento. Per risalire a uno stallo più lungo e umiliante di quello in cui è precipitata in questi giorni ladi Washington bisogna risalire al 1859, quando ai Repubblicani furono necessari 44prima di riuscire ad eleggere il deputato del New Jersey William Pennington. Era un’altra America, e un altro mondo. Oggi 6 gennaio, a due anni esatti dall’assalto degli ultras trumpiani a Capitol Hill, Kevinproverà per l’ennesima volta a trovare la strada per farsi eleggere nuovo speaker della, succedendo a Nancy Pelosi. Non sono bastati tre giorni e 11 votazioni al momento al deputato californiano, che paga il muro eretto da 20 eletti del ...