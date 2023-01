Usa | speaker Camera | McCarthy non ce la fa neanche alla decima votazione**

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Milano, 6 gen. (Adnkronos) - Il leader repubblicano candidatodelladei rappresentanti Kevinnon ce l'ha fattavotazione. Si è fermato a 200 voti, contro i 212 voti del democratico Hakeem Jeffries, mentre il deputato Gop della Florida, Byron Donalds ne ha avuti 13. Kevin Hern ne ha ricevuti 7.Avrebbe dovuto averne 218 per diventare. Lo scrutinio per l'elezione delloha superato il record di votazioni degli ultimi 100 anni, quando nel 1923, al nono tentativo, fu eletto Frederick Gillett. Per andare a un numero più alto di tentativi (44) bisogna tornare a 164 anni fa, al 1859, quando furono necessari 44 tentativi per eleggere William Pennington.

AGI - Agenzia Italia

Cosi' si legge in un post sul live del New York Times dedicato all'elezione dellodella Camera. 22:39 All'ultimo scrutinio McCarthy ha perso un ulteriore voto Alla nona votazione per l'...Kevimn McCarthy e' stato bocciato anche alla nona votazione per lodella Camera, perdendo un ulteriore voto e fermandosi a quota 200. I 20 ribelli hanno diviso i loro voti su altri due candidati. Oltre il nono scrutinio, si batte il precedente record del 1923. La maratona del Congresso Usa. Decima fumata nera per il nuovo ... Kevin McCarthy è stato nuovamente sconfitto nell'ottava e nella nona votazione per l'elezione a speaker della Camera dei rappresentanti. Il leader ...Per la settima volta il repubblicano Kevin McCarthy non è riuscito ad ottenere il ruolo di presidente del Senato degli Stati Uniti.